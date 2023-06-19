Дачный эксперт рассказал, надо ли удобрять картошку и какие удобрения выбрать

Осенью, при сборе картошки, почти все полезные удобрения выносятся из земли. Вот почему весной при высаживании новой порции картофеля нужно обязательно вносить подкормку. Иначе урожай год от года будет ухудшаться.

Хороший способ улучшить состав и структуру почвы - высадить за пару недель до посадочных работ сидераты. Удобрения, которые мы вносим при посадке картошки, нужно добавлять в лунку.

Так клубни, которые лежат достаточно близко к поверхности, мгновенно получают полезные вещества.

Чтобы собрать с квадратного метра земли до 4 кг картошки, нужно внести на этот отрезок почвы 45 г хлористого калия, 20 г азота, 6 г магния, 10 г фосфорной кислоты.

Также нужно включить в этот состав медь, цинк, бор, марганец. Причем для картошки рано созревающих сортов выдвигаются другие требования.

Но вносить все удобрения разом нельзя, они даются в разные временные периоды: для каждого этапа роста и созревания необходима своя подкормка.

Хорошо отзывается картофель на комплексные составы, например, азофоску или нитроаммофоску.

Но предпочтительнее давать органику, там есть полный набор полезных элементов: калий, кальций, фосфор, сера, марганец, азот, молибден.

Так вы сделаете почву более плодородной, а клубни - крупнее.

Если перед посадочными работами добавить в землю удобрения с марганцем, борной кислотой, медью, в клубнях будет много полезной аскорбиновой кислоты.

Если вы хотите, чтобы всходы появились быстрее, обработайте клубни перед высаживанием средствами, стимулирующими плодообразование, например, Бутоном и похожими препаратами.

Первую подкормку надо сделать в конце мая, даем удобрения с азотом (аммиачная селитра) для роста ботвы.

Вторую делаем в период бутонизации, понадобится состав с калием (зола, сульфат калия).

Третий раз кормим картошку в процессе цветения удобрениями с фосфором (суперфосфат).

Между основными можно делать дополнительные подкормки органическими удобрениями.