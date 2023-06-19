Знающий садовод рассказал, как приманить в сад бабочек, чтобы он стал еще красивее

Несколько советов от эксперта, как украсить свой сад необычным способом - заманив туда бабочек.

Бабочкам нравятся мелкие цветы с яркой окраской, трубчатыми или плоскими соцветиями. К таким растениям насекомым проще добраться.

Посадить цветы нужно группами, так они будут заметнее для бабочек и притягательнее.

Обязательно продумайте, как обустроить источники воды. Можно расставить по саду посуду с неглубоким дном, наполненную водой, емкости с влажной губкой или мокрой галькой.

Источники воды должны быть безопасны для бабочек, чтобы был легкий доступ к жидкости и возможность совершить посадку. Емкости с водой не должны быть глубокими.

Высаживайте яркие цветы под прямыми лучами солнца. Бабочки любят тепло и свет.

Не должно быть никаких препятствий для поступления света, делайте такие лужайки без высоких деревьев и кустов, дающих тень.

Изучите те виды бабочек, которые хотите завести в саду, у каждого из них есть предпочтения по цветам. Посадите в саду любимые цветы насекомых.

Разводите бабочек, которые обитают в вашем регионе. Например, бабочки-монархи любят молочай.

Придумайте места, которые могут служить укрытием для бабочек. Там им удобно будет делать гнезда, отдыхать, прятаться от хищников и плохой погоды.

Можно делать специальные домики для бабочек, сажать небольшие густые кусты, высокие травы.

Высадите в саду как можно больше разнообразных цветов с отличными друг от друга сроками цветения.

Так у бабочек будет постоянная пища, и они дольше задержатся в вашем саду, а потом будут прилетать сюда каждый сезон.