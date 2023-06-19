Урожай при любой погоде: какие подходы гарантируют это крыжовнику

Крыжовник, как и другие садовые культуры, требует внимания. Чтобы не разочаровываться в сезон сбора урожая, надо оказать растению внимание. И, конечно, немного знать особенности растения.

Такой кустарник не любит перегрева почвы. К его подкормкам и мульчированию надо относиться без фанатизма. Крыжовник куда лучше недокормить, нежели перекормить. Азотные подкормки надо вносить не чаще двух раз за сезон.

Что касается мульчирования, то травы или соломы будет вполне достаточно.

Растение предпочитает плодородную почву и не любит переувлажнений. Потому сажать такие кусты надо на участках, где уровень грунтовых вод находится на расстоянии полутора метров от земной поверхности. Если они выше, кусты следует высадить на грунтовой подушке-подсыпке.

Крыжовник также не вырастет на закисленной почве. Если кислотность выше 5,5 pH, при посадке надо внести известь.

Очень важна для крыжовника обрезка кустов. Дело в том, что такие кусты могут разрастаться очень сильно, и чем более он заросший, тем мельче ягоды и их меньше. А вот хорошо сформированный куст хорошо проветривается, не болеет и дает оптимальное количество ягод.

Оптимально расстояние между ягодными кустами должно быть около 2 метров. Эксперты также советуют в средней полосе сажать крупноплодные сорта: от мелкоплодного вида, что бы кто ни делал, крупных ягод не будет.