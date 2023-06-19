Самые эффективные методы повышения урожайности помидоров

Первым в списке будет удобрение на основе йода.
Данный элемент позволяет ускорить наливание соком плодов, а по этой причине применять его нужно во время их формирования и вызревания. Такое питание также позволит сделать культуру устойчивой к болезням, предупредить распространение фитофторы.
Состав готовится из 10 литров воды, в которых растворяется 5 капель аптечного средства. Такая подкормка вносится под корень кустов (2 литра на каждый). Оставлять раствор на хранение не имеет смысла, так как эффективен он только сразу после приготовления.
Также поможет в увеличении урожайности томатов зола.
Это органическое удобрение, улучшающее структуру грунта, ее микробиом, насыщающее культуру азотом, калием, фосфором и другими не менее важными микроэлементами.
Зола - универсальное средство, и применять ее можно на протяжении всего сезона.
Можно использовать ее в сухом виде, рассыпая под кусты с рыхлением земли после. В виде раствора нужно смешать стакан продукта горения в ведре воды, вылив его под корни.
Также в этот состав добавляют хозяйственное мыло для проведения внекорневого "питания". Мыло способствует укреплению ботвы.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__