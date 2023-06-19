Огород без хвоща, вьюнка и пырея: как избавить участок от таких и других сорных трав

Некоторые виды сорной травы очень живучи и не хотят уступать свои позиции, заставляя хозяев участков прибегать в том числе и к химическим способам борьбы. В частности, самыми злостными считаются пырей, одуванчики, вьюны, хвощ.

Одуванчик и вьюнки при этом легко размножаются семенами и способны вновь вырасти, даже если у них срезали верхнюю чаксть корня. Другие (хвощ, вьюн и пырей) имеют глубоко залегающие корни и также способны восстановиться даже из малого кусочка корня. Бороться с ними очень сложно, но можно.

Что лучше предпринять? Что касается одуванчиков, то эксперты советуют выкопать их лопатой, отряхнуть и сжечь. Не допускать цветения этого сорняка, чтобы не дать семенам рассеяться.

Пырей после осенней перекопки будет правильным засеять рожью. Рожь – шикарный сидерат, она оздоровит грунт и выбьет из него основную массу пырея. В крайнем случае - выкопать вилами вместе с корнями.

Хвощ отлично чувствует себя на кислых почвах, потому борьбу с таким сорняком следует начинать с внесения доломитовой муки (либо золы, извести, мела). На нейтральных почвах он заметно слабеет, и регулярная прополка в течение одного сезона уже способна избавить от этого сорняка.

Если же хвоща на участке слишком много, осенью полезно засеять участок сидератами (горчицей, рапсом, рукколой, рожью). Они ослабят хвощ и победить его будет легче.

А самый сложный сорняк – березка. Корни уходят на большую глубину, корневая система очень обширная. Если березку выполоть, она тут же отрастает и даже из маленьких кусочков. Как и хвощ, вьюн предпочитает кислые почвы, потому борьбу с ним надо начинать с внесения золы либо иного раскислителя.

Еще одна мера - укрыть облюбованное вьюнком место черным нетканым материалом, засыпать сверху мульчей. Через две-три недели растение ослабнет, и к концу сезона останется лишь выкопать остатки корней. Для профилактики вьюна желательно засевать огород сидератами - крестоцветными либо рожью.

Бороться с сорняками также помогает регулярное рыхление грядок с удалением отросших небольших сорняков.