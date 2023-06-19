Не только поединки на арене: чем еще занимались римские гладиаторы

Изначально гладиаторами в Древнем Риме становились принудительно. И ненадолго — до смертельного финала популярных тогда игры на арене. По сути, это были жертвоприношения: выживших гладиаторов после поединков добивали.

Первыми гладиаторами становились военнопленные, потом туда влились те, кого к данной мере наказания приговорил суд. Приговорённых к смерти ничему даже не учили, а просто убивали на очередных играх.

А если человек не имел смертельного приговора, его отдавали в лудус (гладиаторскую школу). Пленных со временем становилось всё меньше, при этом размах гладиаторских игр рос.

В 65 г. до н.э. царь Юлий Цезарь, к примеру, в рамках предвыборной пиар-компании провёл игры, в которых были задействованы 640 гладиаторов. Позже в представлении могло принимать участие тысячи человек.

А в гладиаторы стали брать не только пленных либо преступников, но также обычных рабов, купленных владельцем лудуса. Становились гладиаторами и свободные граждане.

Вне зависимости от того, как именно будущий гладиатор попал в лудус, первые месяцы его считали «тритоном» - так называли новичков. Им еще предстояло привыкнуть к гладиаторской диете, в которой было большое количество ячменя.

К слову, в качестве главного напитка гладиаторам выдавали разведённую в воде золу - это щелочное питьё помогало заживлять раны.

Кем бы ни был гладиатор ранее, из крохотной камеры с железной решёткой его выпускали лишь для тренировок и принятия пищи.

После завершения обучающего курса гладиатор из «тритона» переходил в категорию «грегариев». Опытные гладиаторы, кроме зрительской любви (выражавшейся и в различных подарках) получали хорошие гонорары. Они также имели свободное время, им разрешалось выходить в город.

Гладиаторы-чемпионы развлекались в кабаках и лупанариях, могли заняться и другими делами - скажем, найти подработку. Найм гладиаторов - бывших и действующих - в Риме был обычным делом.

Наниматель мог устроить личные гладиаторские бои, набрать телохранителей либо учителей для занятий фехтованием. Нанимало гладиаторов и римское государство - в целях обучения легионеров.

Обычный легионер умел сражаться лишь в строю, но порой возникали моменты, требующие умения драться один на один. В подобных случаях легионеров обучали именно гладиаторы, навыки которых были проверены и отточены многочисленными смертельными поединками на арене.