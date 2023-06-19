Самый простой и эффективный способ избавления от тли на капусте

В этом случае поможет зола.

2 стакана продукта горения следует размешать в большом ведре воды с добавлением корицы или острого перца (2 ложки одного или другого). Также в состав добавляют 200 гр. тертого на мелкой терке хозяйственного мыла.

После приготовленным средством обрабатывают капусту.

Часть садоводов-огородников в борьбе с тлей применяет отвар табака, смешанный с золой.

Также эффективны для решения этих задач настои на основе ботвы помидоров или картофеля, луковой шелухи и чеснока.