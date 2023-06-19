Dhaka Tribune: Бангладеш подал официальную заявку на вступление в БРИКС

19 июня журналисты новостного агентства Dhaka Tribune сообщили, что накануне прошла встреча бангладешского премьер-министра Шейха Хасины и президента Южно-Африканской республики Сирила Рамафосы, в рамках которой политики провели переговоры. После диалога власти Бангладеша подали официальную заявку на членство в БРИКС, в котором сейчас состоят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия.

По данным Dhaka Tribune, Рамафоса сообщил Хасине, что правительство ЮАР позитивно смотрит на возможность присоединения Бангладеша к блоку БРИКС.