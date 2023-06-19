Володин призвал уехавших россиян вернуться на родину

Это мнение Вячеслав Володин сказал в своем официальном телеграм-канале.

В качестве подтверждения своим словам он привел недавнее высказывание президента Чехии Петра Павла, который призвал отправить в концентрационные лагеря всех проживающих за рубежом российских граждан — по аналогии с тем, как в США 80 лет назад за колючую проволоку отправляли всех без исключения японцев.

Как подчеркнул Володин, многие уехавшие из страны граждане уже почувствовали, что на Западе к ним относятся как к людям второго сорта.

Им трудно найти работу, их детей травят в школах, им не дают заниматься бизнесом. Володин отметил, что сегодня у уехавших россиян еще есть возможность беспрепятственно вернуться на родину — но очень скоро она может исчезнуть, если принимать во внимание развернутую на Западе антироссийскую истерию.