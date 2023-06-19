Очень ценная мульча, и она доступна каждому: где ее найти и в чем польза

В качестве мульчи сегодня используют самые разные материалы. Это и опилки, и солома, и скошенная (а также вяленая) трава. Но есть еще один вид мульчи, которая применяется реже, но эффект от нее превосходит все ожидания.

Как утверждают опытные дачники, это - сосновый или еловый опад. Он вносит большую лепту в улучшение аэрации почвы, способствует более активному размножению микроорганизмов.

Он очень полезен при тяжелых почвах: если использовать на таких грунтах еловые иголки в качестве мульчи, скоро будет заметно, что они стали легче, мягче. Воздушная подушка из опада хвойных защищает почву от пересыхания, водной и ветряной эрозии, ограничивает рост сорных растений.

Но надо помнить о том, что хвойный опад способен внести коррективы в состав грунта. Чтобы не было чрезмерного закисления, параллельно с таким мульчирующим материалом надо внести мел. В среднем на 1 кв.м хвойной мульчи (толщиной в 10 см) надо добавить 200 г мела, доломитовой муки либо извести.

Кроме того, стоит учесть: использование мульчи из хвойного опада усиливает процесс развития микрофлоры, с удвоенной силой забирающей на себя азот из почвы. Чтобы растения от образующегося дефицита данного макроэлемента не пострадали, весной надо регулярно вносить азотсодержащие удобрения.