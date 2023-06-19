Отель состоящий из домов на дереве: Мечта детства о доме на дереве легко стала уникальным прибыльным бизнесом

Идея создания гостиничного комплекса «Treehotel» пришла в голову Кента Линдвалл после того, как он с женой поняли, что владение скромным пансионом приносит одни убытки.

Через некоторое время после закрытия нерентабильного заведения, к ним обратился местный режиссёр с просьбой построить дом на дереве для декорации.

После создания одного домика, появилась идея построить уникальный отель, в котором все номера-дома будут находиться на деревьях.

Каждый номер имеет полностью индивидуальный дизайн и состояит только из экологичных строительных материалов.