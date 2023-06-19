Учёные раскрыли опасность загрязнённого воздуха для психики человека

Исследование, которое провели американские и британские учёные показало всю опасность и негативную сторону грязного воздуха.
Проведённая работа показала, что дети, растущие в городах с высоким индексом загрязнения, намного чаще страдают психическими заболеваниями и отклонениями.
В течении 25 лет в Англии проводились исследования, участие в которых приняло около 2-х тысяч детей 1994-1995 года рождения.
У данных детей чаще замечается появление тревожности и депрессивных расстройств.
Учёные также брали во внимание семейный анамнез психических расстройств и критерий влияния других людей.
Исследования проходили в Институте психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Лондона и на базе одного из профильных университетов Америки.
Сейчас одной из главных мировых тенденций является переход к экологически чистому топливу, такому как водород или метан.
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