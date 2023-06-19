Учёные раскрыли опасность загрязнённого воздуха для психики человека

Исследование, которое провели американские и британские учёные показало всю опасность и негативную сторону грязного воздуха.

Проведённая работа показала, что дети, растущие в городах с высоким индексом загрязнения, намного чаще страдают психическими заболеваниями и отклонениями.

В течении 25 лет в Англии проводились исследования, участие в которых приняло около 2-х тысяч детей 1994-1995 года рождения.

У данных детей чаще замечается появление тревожности и депрессивных расстройств.

Учёные также брали во внимание семейный анамнез психических расстройств и критерий влияния других людей.

Исследования проходили в Институте психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Лондона и на базе одного из профильных университетов Америки.

Сейчас одной из главных мировых тенденций является переход к экологически чистому топливу, такому как водород или метан.