Садовод со стажем назвал частые ошибки, которые допускают дачники, выращивая сливы

Приводим примеры самых частых ошибок, допускаемых при выращивании сливовых деревьев.

Мало света

Если слива получает недостаточно света, она будет плохо расти, даст мало плодов, которые будут не лучшего качества. Дерево начнет часто болеть. При посадке подбирайте сразу такое место, где слива сможет долгое время находиться под открытыми лучами солнца.

Плохая почва

Слива плохо себя чувствует на плотной глинистой почве: корни не развиваются, вода застаивается, дерево болеет и чахнет. Обратить внимание на качество грунта надо заранее, до посадки дерева. В обедненную тяжелую почву надо вносить органические удобрения, обеспечивать дренаж, чтобы сливы могла нормально расти и плодоносить.

Ошибки при обрезки

Если обрезка была проведена слишком радикально или в неподходящий период, дерево сильно ослабнет, что скажется на здоровье и плодоношении.

Близкая посадка

Иногда сливы высаживаются слишком близко друг к другу. Тогда они мешают друг другу развиваться, создают затененность, плохую циркуляцию воздуха, что провоцирует грибковые инфекции и распространение других заразных заболеваний.

Нет профилактики

Серьезная ошибка многих садоводов - пренебрежение профилактическими мерами против вредителей и болезней. Необходимо проводить регулярные обработки в течение всего сезона. Чаще осматривайте деревья, чтобы вовремя обнаружить признаки заражения и успеть оказать помощь.