Помидоры в теплице не вырастут без органики, мульчирования, нормальной кислотности почвы

Для нормального роста томатов рН почвы должен составлять от 6,0 до 6,8. Повысить кислотность можно с помощью серы, понизить – известью.

Еще перед посадкой томатов почву в теплице необходимо удобрить органикой: навозом или компостом.

Но при этом навоз должен быть перепревшим, выдержанным не менее полугода, иначе в нем будет много вредных бактерий.

Мульчирование помогает сохранить влагу в почве, сдержать рост сорняков, отрегулировать температуру.