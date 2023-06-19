Бывалый цветовод рассказал, как заставить гортензию изменить свой цвет

Опытный цветовод объяснил, почему гортензия иногда меняет свою окраску с розовой на синюю, фиолетовую или красную.

Растение хорошо растет на кислых почвах, если РН устанавливается ниже 5,5, окраска цветка делается ярко синей.

При повышении показателя постепенно появляется фиолетовый оттенок, затем гортензия меняет цвет на розовый. Если уровень РН поднимается выше 6,5, цветок становится красным.

Как придать гортензии розовый или красный оттенок и сохранить его таким надолго?

Следует провести некоторые действия с почвой по снижению кислотности. А именно - добавьте в нее доломитовую муку.

В течение сезона удобряйте растение органическими компонентами, но такими, которые полностью не перепрели.

Также подкармливайте гортензию минеральными составами, содержащими калий, азот, кальций.

Не мульчируйте цветок подкисляющими материалами: хвоей или торфом. Выбирайте для этих целей, например, солому.