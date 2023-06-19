Насколько важен для растений бор

В таком важном микроэлементе, как бор, растения нуждаются на всех стадиях роста, а не только во время цветения и плодоношения, как считают некоторые.

Особенно важны такие подкормки для культур, которые возделываются на песчаных, лесных или степных почвах. Самое простое и доступное соединение бора - борная кислота.

Но пользоваться ею надо грамотно: в больших концентрациях бор токсичен и вместо пользы может нанести растениям вред. Эффективнее всего делать корневые подкормки бором - так риск передозировки будет меньшим, нежели чем при внекорневом удобрении.

Для приготовления нужного состава надо 5 гр. борной кислоты растворить в небольшом количестве теплой воды, затем смешать со 100 мл глицерина. После этого добавить 3 ст.л. 10%-ного аммиака и 1 ст. л. 9%-ного столового уксуса. Полученный раствор развести в 10 л воды.

Такой подкормке будут рады все без исключения растения, но больше всего - яблони, томаты и земляника. При внесении первой подкормки на бедных бором почвах надо вылить на 1 дерево 10 л раствора, на 1 куст ягод - 1 л, на 1 кустик томата - поллитра. При ежегодной подкормке таким удобрением дозировку можно уменьшить вдвое.

Перед процедурой растения надо полить обычной водой, после завершения - полить опять. Если растения в стрессе либо ослаблены, подкормку желательно повторить через пару-тройку дней.

Бор можно вносить на всех стадиях развития культур, особенно важно это сделать в период цветения.