Помидоры в теплице дадут хороший урожай только при правильном поливе

Полив тепличным помидорами нужен раз в 10 дней. Но в дождливую погоду поливать растения не нужно.
Когда стоит жара, важно контролировать уровень увлажнения почвы. В этом случае полив требуется по мере высыхания земли.
Если поливать томаты в теплице слишком часто, их корни тогда будут залегать высоко и при малейшем недостатке воды растения погибнут.
Чтобы помидоры были устойчивыми к стрессам и нормально развивались, полив обязательно должен быть регулярным.
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