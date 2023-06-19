Помидоры в теплице дадут хороший урожай только при правильном поливе

Полив тепличным помидорами нужен раз в 10 дней. Но в дождливую погоду поливать растения не нужно.

Когда стоит жара, важно контролировать уровень увлажнения почвы. В этом случае полив требуется по мере высыхания земли.

Если поливать томаты в теплице слишком часто, их корни тогда будут залегать высоко и при малейшем недостатке воды растения погибнут.

Чтобы помидоры были устойчивыми к стрессам и нормально развивались, полив обязательно должен быть регулярным.