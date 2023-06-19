Пионы будут самыми красивыми, но надо внести определенные подкормки

Чтобы кусты пионов полноценно и быстро развивались, взрослым растениям нужно дополнительное питание три раза в год. Первое "кормление" ему надо обеспечить, как только начнут отрастать побеги.

Когда они вырастут до 5-8 см, надо дать растению комплексную подкормку, которая будет основополагающей в формировании почек, а также развитии всасывающих корней.

Для этого надо по диаметру куста пиона выкопать канавку глубиной около 15 см. Равномерно распределитть по ней 100 гр. нитрофоски, затем - разложить перепревший навоз и заделать грунтом.

Если почва была сухая, надо полить сверху водой. Нитрофоску можно заменить азофоской, нитроаммофоской или аммофоской.

Вторую подкормку следует провести в период формирования бутонов. Для этого приготовить раствор на основе коровьего навоза, куда добавить 40 г суперфосфата и 20 г - любого калийного удобрения. Все это - на 10 л воды. Перемешать и обильно полить кусты.

Последнюю подкормку следует провести любыми минеральными фосфорно-калийными удобрениями не позднее августа. Это поможет растению лучше подготовиться к периоду покоя.

Если в планах пересадка или деление кустов, лучше всего сделать это в августе-сентябре.

Правила подкормки молодых пионов, которым не больше двух лет, отличаются от взрослых. Первое внесение удобрений - это полив по поверхности листьев раствором из 50 г мочевины и 10 л воды.

Через 2 недели процедуру следует повторить, добавив к раствору ещё и жидкое комплексное удобрение. Следующую внекорневую подкормку провести не раньше, чем спустя пару недель. Акцент при этом сделать на фосфорно-калийные составы.