BBC: в США пропала связь с аппаратом для доставки туристов к затонувшему «Титанику»

17:35 2023-06-19

Телеканал BBC сообщил о пропаже связи с группой туристов, которые отправились к затонувшему пароходу "Титаник" на специальном подводном аппарате.

19 июня репортёры канала BBC сообщили, что сотрудники береговой охраны Бостона утратили связь с подводным аппаратом, который доставлял туристическую группу к затонувшему "Титанику". К текущему моменту остаётся неизвестным, сколько человек находится на борту аппарата, который направился к "Титанику", однако специалисты береговой охраны уже выдвинулись на поиску пропавших туристов.

Круизный лайнер "Титаник" затонул, столкнувшись с айсбергом в апреле 1912 года, после чего потерпевшее бедствие судно залегло на глубине 3750 метров в Атлантическом океане.