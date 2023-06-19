Опытный дачник рассказал, как правильно рассчитать нужный объем удобрений для картошки

Нужное количество удобрений рассчитывается с опрой на основной фактор - уровень плодородия почвы.

Приводим нормы внесения подкормок на один гектар, в зависимости от степени насыщенности почвы питательными элементами.

Если почва у вас очень плодородная, можно добавлять по 2-2,5 кг компоста или навоза на гектар, плюс 2 кг суперфосфата и 1,5 кг калийных удобрений.

Для грунта со средним показателем плодородия нормы слегка повышаются: 3 кг навоза/компоста, 3 кг азотных удобрений, 2,5 кг калийных, 3-4 кг суперфосфата.

Если почва очень бедная и истощенная, необходима такая коррекция: 100 кг перегноя на гектар, 1 кг аммиачной селитры туда же и 3 кг суперфосфата.

Возьмите на заметку рецепты составления питательных смесей для картошки от опытного агронома. Указываем все объемы из расчета на 1 метр квадратный земли:

аммиачная селитра - 20 г, сульфат калия - 20 г;

перегной - 8 кг, зола - 1 стакан, нитрофоска - 3 ст. л.;

8-10 кг перегноя, аммиачная селитра - 20 г, сульфат калия - 20 г, суперфосфат - 40 г, доломитовая мука - 450 г;

нитрофоска - 50 г/нитроаммофоска - 30 г.

Дополнительно можно вносить удобрения на органической основе.

Куриный помет разводим с водой в пропорции 1:15, настаиваем до 3 дней в теплом, невлажном помещении.

Под каждый куст выливаем литр настоя.

Древесную золу, богатую фосфором, кальцием, калием, вносим до 10 кг на одну сотку земли.