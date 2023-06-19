Дачный эксперт рассказал, что защитит огурцы от фитофторы: клевер и одуванчики

Помочь растению можно, не выходя с дачного участка. Не нужно ходить в магазин и покупать дорогие препараты.

Просто нарвите букет одуванчиков и клевера, добавьте к ним крапивы, полыни, полевого хвоща - и эффективное средство от приставучей фитофторы у вас в руках.

Как приготовить травяной настой для борьбы с фитофторозом на огурцах?

Можно делать его на основе одного из предложенных растений, также можно составить смесь в произвольном соотношении - оба варианта хороши.

Берем десятилитровое ведро, наполняем травами, заливаем водой. Потом выносим в место, хорошо освещаемое солнечными лучами. Держим там эту жидкость от 7 до 10 дней.

После этого готовым раствором орошаем огурцы, пораженные грибковой инфекцией.

Приготовленный травяной настой не только помогает победить фитофтору, но и укрепляет природный иммунитет растения, оно обретает устойчивость к разным опасным инфекциям.