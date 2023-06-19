Посадите эти цветы на участке, чтобы избавиться от тли и других вредителей

Посадив такие растения, можно избавиться от вредных насекомых, а заодно и от необходимости постоянно обрабатывать растения инсектицидами.
Один из таких цветов – бархатцы. Они украшают участок и отгоняют нематод, морковную муху, других вредителей.
Белая горчица – не просто сорняк, а еще и растение, к которому тля и проволочник даже не приблизятся.
Герани боятся тля и капустница. Ее можно даже не высаживать, а просто расставить по участку горшки с цветком.
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