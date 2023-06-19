Огородный эксперт рассказал, как старые газеты помогают победить сорняки

На вашей даче наверняка завалялась кипа старых прошлогодних газет. Не спешите отправлять их в макулатуру, можно найти более удачное применение.

По наблюдениям опытных огородников, газетная бумага является отличным средство для защиты культурных растений от сорняков.

Газеты быстро разлагаются и хорошо пропускают через себя воду. При этом способны создать светонепроницаемую защиту.

Газетные пачки раскладываем вокруг растений, стараясь сформировать плотное покрытие, без просветов. После этого бумагу увлажняем водой, чтобы она прилипла к земле и не сдвигалась.

Затем покрываем старые мокрые газеты мульчирующим слоем из органики. Сверху опять все поливаем.

Под такой преградой сорняки не будут прорастать, не получая доступ к солнечному свету, необходимому им для жизни.