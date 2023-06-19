Онколог Копосов рассказал, как нельзя лечить рак

В качестве лечения не могут рассматриваться любые диеты и продукты, которые якобы обладают противораковыми свойствами.

Нельзя использовать для этой цели и БАДы. Они не просто бесполезны, но могут еще и усугубить ситуацию.

На злокачественные опухоли нельзя повлиять с помощью питания, но врач может назначить диету для активизации восстановительных процессов в ходе лечения.

Голодание, настоит целебных трав и всевозможные домашние приборы также не следует использовать для лечения онкологических болезней.

То же касается услуг гадалок, шаманов, энерготерапевтов, травников и прочих людей, практикующих «магию».