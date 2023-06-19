Три подкормки для выращивания очень крупных груш

В первый раз удобрение потребуется не раньше, чем на третий год после посадки дерева. До этого ему хватит полезных веществ, имеющихся в почве.

Для подкормки используется раствор 3 ложек карбамида в ведре воды. Состав вносится после появления почек.

Вторая подкормка нужна во время цветения. В 10 л воды нужно развести 100 г суперфосфата и полить грушу.

Третье удобрение вносится в начале формирования плодов. Под каждое дерево выливают по два ведра воды с нитроаммофоской.