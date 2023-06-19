Дачники рассказали, как превратить крапиву в удобрение и средство от вредителей

Для приготовления подкормки нужны стебли молодой крапивы. Их нарезают, складывают в емкость и заливают равным количеством воды.

Примерно через 2 недели жидкость потемнеет и будет готова к использованию. Перед поливом ее нужно разбавить водой 1:10.

Чтобы сделать средство от вредителей, нужно собрать несколько килограммов листьев крапивы и залить водой.

Через день его разбавляют 1:20, переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают огородные растения.