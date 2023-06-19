Иммунолог Болибок: коронавирус спровоцировал резкий рост онкологии

По его словам, пандемия COVID-19 не прошла, люди продолжают болеть коронавирусной инфекцией и умирать от нее.
Серьезную проблему представляют собой осложнения коронавируса, в первую очередь, сосудистые и онкологические заболевания.
Количество таких болезней после COVID-19 выросло в 2-2,5 раза. При этом прививка снижает риск тяжелого течения болезни.
Особенно важно прививаться людям с хроническими заболеваниями и лицам пожилого возраста.
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