Иммунолог Болибок: коронавирус спровоцировал резкий рост онкологии

По его словам, пандемия COVID-19 не прошла, люди продолжают болеть коронавирусной инфекцией и умирать от нее.

Серьезную проблему представляют собой осложнения коронавируса, в первую очередь, сосудистые и онкологические заболевания.

Количество таких болезней после COVID-19 выросло в 2-2,5 раза. При этом прививка снижает риск тяжелого течения болезни.

Особенно важно прививаться людям с хроническими заболеваниями и лицам пожилого возраста.