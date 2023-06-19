Нужно ли обрезать смородину в июле: многие дачники совершают ошибку

В июле необходимо удалить побеги, которым уже больше 5 лет, а также ветки, на которых имеются признаки поражения болезнью.

Обрезают также побеги, которые легли на землю и уже не плодоносят. Они становятся источником повышенного риска заражения грибком.

Молодые ветки необходимо укоротить над почками на треть, с остальных побегов нужно убрать слабые боковые побеги и новый прирост.

Ветки второго побега следует укорачивать более 40 см. Молодые ветки, растущие в центре куста, нужно вырезать, чтобы они не загущали растение.