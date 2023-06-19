Бывалый огородник объяснил, чем полить свеклу, чтобы росла крупной, сочной и сладкой

Корнеплоды вырастут на славу, если будете придерживаться правильной схемы подкормок. Берите на заметку советы эксперта.

Первый раз надо внести питательные вещества на свекольную грядку после того как первый раз проредили молодые растения.

На 10 л воды надо взять столовую ложку карбамида и литр древесной золы. Объем пойдет на 2 квадратных метра грядки.

Следующую подкормку вносим каждые 2 недели. В 10 л воды растворяем 3 ст. л. калийного удобрения или 500 мл древесной золы. Под каждое растение выливаем 400 мл жидкости.

Для вкусных и сочных плодов свеклу надо также накормить натрием. Берем стакан соли на 10 л воды. Метод неоднозначный, не все огородники его поддерживают.

Есть другой, более признаваемый в огородном сообществе. Вносим гумат натрия. Действуем согласно инструкции, разводим препарат в горячей воде.

Когда идет процесс наращивания корнеплодов, нужна подкормка на основе бора. Разводим борную кислоту в 10 л воды и поливаем свеклу. В течение сезона нужно провести две такие подкормки.