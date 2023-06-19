Лимонная кислота - лучшее средство для выращивания щедрого урожая вкусных огурцов

Для того чтобы использовать лимонную кислоту для выращивания огурцов, надо знать показатели уровня кислотности почвы.

Почему-то в дачной среде бытует ошибочное мнение о том, что овощи не переносят кислый грунт.

Оказывается, идеальным для грядки с огурцами будет слабокислый (pH 4.5-5), что дает почве возможность впитывать полезные элементы и влагу.

Если грунт не кислый, понадобится лимонная кислота, но предварительно необходима проверка почвы.

Нужна лакмусовая бумажка, 2 столовые ложки земли и уксус (9 %).

Грунт опускается в стакан с водой, далее добавляется уксус. Реакции нет - значит уровень кислотности высокий.