Лимонная кислота - лучшее средство для выращивания щедрого урожая вкусных огурцов

21:34 2023-06-19

Для получения обильного урожая огурцов высокого качества необходим особый полив составом на основе лимонной кислоты.

Для того чтобы использовать лимонную кислоту для выращивания огурцов, надо знать показатели уровня кислотности почвы.

Почему-то в дачной среде бытует ошибочное мнение о том, что овощи не переносят кислый грунт.

Оказывается, идеальным для грядки с огурцами будет слабокислый (pH 4.5-5), что дает почве возможность впитывать полезные элементы и влагу.

Если грунт не кислый, понадобится лимонная кислота, но предварительно необходима проверка почвы.

Нужна лакмусовая бумажка, 2 столовые ложки земли и уксус (9 %).

Грунт опускается в стакан с водой, далее добавляется уксус. Реакции нет - значит уровень кислотности высокий.

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