Дачный эксперт объяснил, как сделать мощную подкормку для огорода из банановой кожуры

21:51 2023-06-19

Благодаря своему составу, банановая кожура является прекрасным материалом для приготовления удобрения.

Но ее нужно правильно использовать, чтобы от такой подкормки был реальный толк для огородных растений.

Для начала нужно растворить ложку соды в емкости с 4 стаканами теплой воды и положить туда банановую шкурку.

Через 15 минут кожуру можно вынуть. После этого необходимо хорошо высушить ее, лучше всего – на солнце.

Затем кожуру измельчают ножом или с помощью кофемолки. Получается прекрасное удобрение для огородных растений и для комнатных цветов.

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