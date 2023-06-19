Яичный желток отлично справится с тлей и муравьями на участке

Для ликвидации вредителей с огорода необходимо приготовить смесь на основе 2 яичных желтков, 1 столовой ложки лимонного сока и такого же количества моющего средства.

Уничтожением муравьев и тли в этом случае займется чистящее средство, а желток укрепит иммунитет культуры. Данным составом можно поливать овощи и фрукты.

Благодаря желтку раствор можно отнести к подкормке.

Борьба с вредителями необходима, так как в противном случае растения не смогут полноценно расти и развиваться.