Яичный желток отлично справится с тлей и муравьями на участке

22:03 2023-06-19

Средство на основе желтка - простое способ, помогающий справиться с такими вредителями, как муравьи и тля.

Для ликвидации вредителей с огорода необходимо приготовить смесь на основе 2 яичных желтков, 1 столовой ложки лимонного сока и такого же количества моющего средства. 

Уничтожением муравьев и тли в этом случае займется чистящее средство, а желток укрепит иммунитет культуры. Данным составом можно поливать овощи и фрукты.

Благодаря желтку раствор можно отнести к подкормке.

Борьба с вредителями необходима, так как в противном случае растения не смогут полноценно расти и развиваться.

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