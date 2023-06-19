Дачный эксперт рассказал, можно ли поливать огород ржавой водой

Считается, что полив такой водой полезен для растений, благодаря содержанию железа. Но его не должно быть слишком много.
Если грядки поливают ржавой водой, возрастает риск распространения грибка и появления гнили на растениях.
Многие огородные культуры впитывают все, что содержится в воде для полива, поэтому ржавчина может повлиять на качество плодов.
Но в одном случае ржавая вода становится лекарством для растений. Это происходит при заболевании хлорозом.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__