Sky News: на пропавшем у «Титаника» батискафе находится миллиардер Хардинг

Репортёры канала Sky News уведомляет, что батискаф компании OceanGate отправился в путешествие к месту затопления "Титаника" в Атлантическом океане недалеко от побережья Бостона. Известно, что внутри батискафа находится пять человек, однако все они перестали выходить на связь.

Представители Sky News выяснили, что внутри потерянного батискафа также находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит корпорация Action Aviation. О нахождении Хардинга внутри пропавшего подводного аппарата прессе рассказал его приёмный сын Брайан Зас.