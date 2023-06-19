Обрезка яблони: лучший период и основные ошибки дачников в уходе

Лучшим периодом для обрезки кроны яблони является начало лета.
В этом случае следует ликвидировать лишние отростки, которые остались еще с осени минувшего года.
Удаление лишних веток позволяет перенаправить все силы растения на формирование плодов.
Здесь нельзя переусердствовать, так как без достаточного количества листвы нормальное плодоношение дерева невозможно.
В самом конце лета обрезают лишь позднеспелые сорта яблонь.
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