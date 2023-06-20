Дачники назвали три ошибки, из-за которых редис вырастает горьким

Первая – это отсутствие своевременной прополки. Редис считается неприхотливой культурой, но большое количество сорняков может повлиять на его вкус.

Вторая причина – неправильный полив. Чаще всего редис горчит, когда во время роста ему не хватает воды.

Но и чересчур обильно поливать растение тоже не стоит, иначе корнеплоды будут безвкусными и водянистыми.

Третья причина – поздний сбор урожая. Важно помнить, что редис созревает быстрее других культур, а слишком долгое пребывание в земле вредит его вкусу.