Дачники назвали три ошибки, из-за которых редис вырастает горьким

00:09 2023-06-20

Редис вырастет горьким, если нарушить правила его выращивания. Причин такой ситуации всего три.

Первая – это отсутствие своевременной прополки. Редис считается неприхотливой культурой, но большое количество сорняков может повлиять на его вкус.

Вторая причина – неправильный полив. Чаще всего редис горчит, когда во время роста ему не хватает воды.

Но и чересчур обильно поливать растение тоже не стоит, иначе корнеплоды будут безвкусными и водянистыми.

Третья причина – поздний сбор урожая. Важно помнить, что редис созревает быстрее других культур, а слишком долгое пребывание в земле вредит его вкусу.

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