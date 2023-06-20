Дачники назвали три ошибки, из-за которых редис вырастает горьким

Первая – это отсутствие своевременной прополки. Редис считается неприхотливой культурой, но большое количество сорняков может повлиять на его вкус.
Вторая причина – неправильный полив. Чаще всего редис горчит, когда во время роста ему не хватает воды.
Но и чересчур обильно поливать растение тоже не стоит, иначе корнеплоды будут безвкусными и водянистыми.
Третья причина – поздний сбор урожая. Важно помнить, что редис созревает быстрее других культур, а слишком долгое пребывание в земле вредит его вкусу.
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