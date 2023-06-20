Горчичный порошок прогонит сразу всех мошек и вредителей с огорода

Это средство эффективно против тли, плодожорки, цикадки и многих других огородных вредителей.

Для его приготовления нужно 50 г горчичного порошка растворить в 5 л теплой воды и хорошо перемешать.

Раствор должен настояться 4 дня, потом его нужно отфильтровать. После этого натуральное средство против мошек готово к применению.

Раствор следует перелить в емкость с пульверизатором и опрыскать растения так, чтобы средство попадало на внешнюю и внутреннюю сторону листьев.