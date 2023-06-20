Горчичный порошок прогонит сразу всех мошек и вредителей с огорода

Это средство эффективно против тли, плодожорки, цикадки и многих других огородных вредителей.
Для его приготовления нужно 50 г горчичного порошка растворить в 5 л теплой воды и хорошо перемешать.
Раствор должен настояться 4 дня, потом его нужно отфильтровать. После этого натуральное средство против мошек готово к применению.
Раствор следует перелить в емкость с пульверизатором и опрыскать растения так, чтобы средство попадало на внешнюю и внутреннюю сторону листьев.
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