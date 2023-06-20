Дачники назвали безопасный препарат, который защитит огурцы от болезней и увеличит урожай

Приготовление натуральных составов занимает немало времени и далеко не всегда дает ожидаемый результат.
Это средство пользуется популярностью и может использоваться не только для огурцов, но и для других огородных растений.
При использовании такого средства главное – четко соблюдать инструкцию, чтобы не допустить передозировки.
Для обработки огурцов «Фитоспорин» растворяют в воде в соответствующей пропорции и обрабатывают раствором растения.
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