Дачники назвали безопасный препарат, который защитит огурцы от болезней и увеличит урожай

Приготовление натуральных составов занимает немало времени и далеко не всегда дает ожидаемый результат.

Это средство пользуется популярностью и может использоваться не только для огурцов, но и для других огородных растений.

При использовании такого средства главное – четко соблюдать инструкцию, чтобы не допустить передозировки.

Для обработки огурцов «Фитоспорин» растворяют в воде в соответствующей пропорции и обрабатывают раствором растения.