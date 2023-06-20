Знающий огородник дал совет, как оживить увядающие огурцы и подтолкнуть к активному росту

Сильные здоровые растения хорошо плодоносят и дают достойный урожай. Для этого о них надо постоянно заботиться.

Расскажем вам про подкормку, которая быстро заряжает энергией огуречные посадки, заставляет их активно расти и набираться сил для плодоношения.

Огурцы чахнут, когда корни слабо развиты и слабы, тогда и листья выглядят пожухлыми, вялыми, и роста совсем нет. Поможет минеральная подкормка с калием.

Можно купить готовое средство в садоводческом магазине. Но есть другой способ добыть заветный калий. Опытный огородник назвал простое средство на основе древесной золы.

Готовится оно так: на 10 л воды берем 2 кг золы, туда же добавляем литр уксуса столового 9%. Все перемешиваем и настаиваем до 9 часов.

После этого разбавляем готовый концентрат чистой водой. Литр концентрата смешиваем с 10 литрами воды.

Поливать огурцы надо в корень, исключая контакт жидкости с листовыми пластинами и побегами.

Чтобы был больший толк от этого действия, сначала надо обильно увлажнить грядку простой водой без добавок.