Выращиваем картофель по-американски: особенности метода Миттлайдера

Почва требует предварительной подготовки.

Вам придется сформировать ровненькие грядки с севера на юг, размечать их будем по весне. Перед этим очищаем поле от сорной травы, ровняем землю.

Грядки разбиваем, задействуя 4 колышка и шпагат. Длина будет 9 м, ширина - 45 см. Вдоль грядки прокапываем борозду на глубину 5 см.

Туда помещаем бор и кальций в объеме 100 г на метр квадратный. Если почва у вас торфяная с высокой кислотностью или суглинистая, добавляйте чуть больше - до 130 г.

Потом грядку перекапываем вместе с удобрением, хорошо рыхлим, разравниваем. По периметру формируем бортики высотой 10 см и шириной 5 см.

Вторую грядку делаем так же через интервал в метр.

Раскрываем суть метода.

Высаживаем картошку в два ряда, соблюдая промежуток между клубнями в 30 см. Лунки делаются в шахматном порядке, копаются на глубину 10 см.

Семенной материал обрабатываем перед высадкой инсектицидами или фунгицидами. Опускаем в лунку, направляя ростки кверху. Присыпаем землей, ровняя граблями.

Можно вместо минеральных удобрений применить другой способ.

Обработать посадочный материал раствором марганцовки потом опудрить каждый клубень древесной золой. В таком виде высаживаем их в землю.

За сезон нужно будет подкормить картошку три раза. Первый раз при появлении всходов, второй - при росте побегов до 20 см, третий - во время цветения.

Для внесения удобрений делаем в средней части грядки канавку на 5 см глубиной. Туда всыпаем смесь из калия, фосфора, азота, магния, бора, молибдена - 50 г на метр.

Присыпаем землей слегка. При поливах эта смесь будет проникать к корням и питать их.

Поливать картошку придется часто, делаем это через проделанную для удобрений канавку по центру грядки. На метр квадратный требуется до 2 ведер воды.

В жару надо мульчировать посадки: слой из опилок в 3 см или из соломы - в 10 см.

За 2 недели до сбора урожая надо срезать ботву. Клубни созреют быстро, получив много воздуха и солнечного света. Собрав всю картошку, посейте на ее место салат, который быстро всходит.

Листочки пойдут в блюда, корешки станут удобрением за зиму. Сажать картошку в следующем сезоне надо уже в другое место, памятуя о правилах севооборота.