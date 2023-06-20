Бывалый огородник поделился методом выращивания картофеля в мешках и рассказал о плюсах

Прежде всего о плюсах. Многим нравится такой метод из-за его мобильности, картофель всегда можно переместить в любое место на даче, если есть необходимость.

При таком выращивании можно не опасаться вредителей и болезней, окучивать картошку в мешках тоже нет нужды.

Теперь недостатки. Чтобы метод работал, нужно потратить много перегноя/компоста. Также вам придется постоянно мониторить степень увлажнения грунта.

Ну а теперь про суть самого метода.

Выбираем мешок средней величины, материал должен быть прочным, но дышащим. Хороший выбор - мешок, где хранили сахар или муку.

Почва должна быть питательная, можно купить в магазине готовый субстрат или сделать его самостоятельно. В этом случае принесите листовой дерн из леса.

Или возьмите свою землю с огорода, удобрив ее перегноем/компостом и древесной золой.

Для выращивания в мешках надо брать сорта раннего срока созревания, дающие крупные клубни.

Погружаем грунт в мешок, предварительно чуть увлажнив его. Высота грунта - 20 см. Укладываем туда 3-4 клубня, уже пророщенных. Потом опять делаем такой же слой грунта.

Выставляем мешок на солнечный участок. Лучше прислонить его к опоре или чуть прикопать, чтобы придать устойчивости. Поливать начинаем при появлении ростков. На мешок нужно вылить до

3 литров воды. При подрастании кустов потихоньку подсыпаем в мешок землю.