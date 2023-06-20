Опытный огородник не советует поливать крапивной водой все растения подряд: урожай может пропасть

Натуральные подкормки очень востребованы в сообществе дачников. Многие знают о целебных свойствах крапивы и стремятся применить их для своих огородных посадок.

Но действовать нужно обдуманно, выбирая только те растения, которым подкормка идет на пользу.

Применять крапивное удобрение, богатое макроэлементами, рекомендуется весной. Летом такая питательная добавка корнеплодам только навредит.

Что может произойти? Плоды будут с горчинкой и мелкие, задо зелень бурно пустится в рост. Это касается таких растений, как морковь, свекла, редис.

То же самое может случиться и с луком или чесноком. Вершки вырастут шикарные, а головки мелкие и плохого качества.

Также опытные дачники не рекомендуют кормить в летний период травяной крапивной водой бобовые культуры.

И горох, и фасоль или боб дадут бурную зелень и обилие побегов, но стручки будут мелкие и малочисленные.