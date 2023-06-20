Клубничный рай: какая подкормка этой ягоды считается главным залогом большого урожая

Чтобы получить большой урожай клубники, позволить любому ее сорту максимально раскрыть свой вкус, нужно выбрать для ягодной плантации правильное место и качественный грунт. Скажем, клубника требовательна к уровню кальция и бора в почве. Но прежде всего - азота, калия. И особенно - фосфора.

Нехватка такого микроэлемента сразу отразится на качестве плодов: ягоды будут мельчать, ухудшится их лежкость, снизятся сладость и насыщенность вкуса.

Как правило, фосфор вносят осенью, потому что у него довольно длительный период распределения в почве. Но, если по какой-то причине это не было сделано по окончании летнего сезона, можно приготовить быструю и эффективную фосфорную настойку, которую можно внести весной.

Для этого 1 кг двойного суперфосфата надо залить 5 л кипятка. После остывания добавить поллитра 9%-го уксуса, дать настояться сутки. Потом довести раствор до 10 л и полить им клубничные грядки.

Такой фосфорной подкормке будут также очень рады смородина, крыжовник, жимолость, малина, ежевика, облепиха, черноплодная рябина. Они обязательно отблагодарят за это вкусным и обильным урожаем.