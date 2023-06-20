Дачный эксперт поделился опытом выращивания томатов черри на своем балконе

Помидорки отличаются мелким размером, корешки тоже небольшие. Этот сорт хорошо растет в цветочных вазонах на подоконнике в условиях городской квартиры.

Для посадки выбираются глубокие горшки, лучше керамические, можно и из пластика. Форма емкости должна быть округлая, квадратная или прямоугольная - это плохой вариант.

Выбранный контейнер заполняем плодородной землей.

Растить помидоры будем на южном или восточном окне дома. Обилие солнечного света для растения очень важно.

Дно горшка должно быть с отверстием для стока лишней воды. Также необходимо создать дренажный слой. Хороший выбор для этого - керамзитные камушки.

Заранее подготовьте колышки для подвязывания побегов. Плодоношение начинается примерно через 3 месяца после появления всходов рассады.

Стебель растет в два побега, на которых появляется около 20 помидорок. Созревание происходит дружно. Собираем урожай по одной штучке или целыми гроздьями.