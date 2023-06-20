Не только от проволочника: как без хлопот избавиться от почвенных вредителей огорода без химии

Некоторые из огородных вредителей живут прямо в почве, нанося оттуда же непоправимый урон урожаю. В списке таких коварных врагов огорода - проволочники и личинки майского жука.

Как сними бороться? Какие меры помогут, если прибегать к готовым химическим препаратам не хочется? Способов на самом деле несколько, и каждый имеет право на жизнь.

Сидераты

Если есть возможность соблюсти севооборот, есть смысл посеять синий узколистный люпин. Он выделяет в почву алкалоиды, губительные для личинок майского жука и проволочника. Помимо этого, люпин обогащает землю азотом, хорошо ее разрыхляет, делает более легкой и структурированной.

В качестве сидерата также можно использовать горох, фацелию, крестоцветные культуры (белую горчицу, редьку, рапс). Отличной культурой, которая отлично справится с вредителями, является и белый клевер.

Оптимально засеять белым клевером свободные участки на пару лет. За это время грунт полностью очистится не только от вредителей, а и от сорняков. Это растение особенно эффективно против злостного пырея.

Специи и пряности

Еще один действенный вариант - молотая горчица. Такой способ подходит для небольших приусадебных участков. Перед посадкой картофеля в лунки надо внести по горсти молотой горчицы, и проволочника на участке больше не будет.

Биопрепараты

Снизить количество грунтовых вредителей помогут также биопрепараты на основе метаризиума и боверии. Для этого надо приготовить раствор из 1ч.л. вещества и 10 л воды. Обрабатывать такой жидкостью перед посадкой саму почву, а также - клубни, луковицы, корневища растений.

Раскисление почвы

В борьбе с проволочником немалое значение имеет и кислотность почвы. К примеру, проволочник любит жить на участках с кислой почвой, потому надо свовременено ее известковать. Для этого можно применять доломитовую муку либо древесную золу. Обычно их вносят осенью под перекопку.

Растения с запахом

Отпугивают вредителя и календула с бархатцами. Если из посеять на грядках, в междурядьях, на картофельном поле, проволочника и личинок майского жука станет меньше: растения выделяют фитонциды, отпугивающие почвенных вредителей.