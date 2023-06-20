Чтоб не лишиться урожая: как для этого надо правильно вносить золу

Золу в качестве удобрения на своих участках используют многие. Но, как напоминают эксперты, надо помнить о нюансах: не каждому растению оно подходит - как и не каждому типу почв.

В частности, она противопоказана тем культурам, которые предпочитают кислую почву. Это - клюква, брусника, голубика, жимолость, верески, гортензия, рододендроны, азалии, айва японская, калина, большинство хвойных растений.

А вот для овощных культур, предпочитающих нейтральный грунт с уровнем pH 7 и немного выше, она полезна. Это - капуста, огурцы, фасоль, тыква, горох и многие другие.

Золу можно вносить в сухом виде и в составе водного раствора. В сухом виде норма - 100-200 г на 1 м кв. Раствор готовится из расчета 1 ст. золы плюс 1 ст. 9%-ного уксуса на 10 л воды. Уксус в составе нужен для того, чтобы активизировать усвоение культурами кальция из золы.

Особенно данная подкормка полезна для томатов, часто болеющих вершинной гнилью из-за нехватки кальция.

Иногда золу вносят непосредственно перед посадкой картошки. Но здесь важно соблюдать правила и нормы: лучше это сделать за год до посадки! Или - осенью под перекопку, в небольшом количестве - примерно 100 г золы на 1 кв. м.

Дело в том, что зола создает щелочную реакцию среды, и это - благоприятные условия для появления и развития парши картофеля.