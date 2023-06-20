Самая эффективная подкормка для моркови: вредителей не будет, а корнеплоды вырастут крупными и сочными

Некоторые дачники не могут подобрать средство, которое бы выполняло 2 функции: избавляло от вредителей и одновременно отлично удобряло морковь.

Эксперты в курсе, как помочь в этой ситуации огородникам, ведь такое чудо-средство существует.

В большом ведре воды необходимо растворить 10 гр. борной кислоты и щепотку марганцовки, проследив, чтобы в готовой подкормке не было кристалликов.

Первый компонент является питанием, а второй отвечает за защиту от насекомых.

Кроме того, состав позволяет вырастить богатый урожай крупной, сладкой и сочной моркови.

Использовать раствор сразу не следует. Перед тем, как подкормить культуру, следует полить грядку чистой водой.

Также нельзя проводить процедуру часто. 1 раз в месяц - достаточно.