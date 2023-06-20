Дачный эксперт перечислил четыре важных подкормки баклажанов для богатого урожая

Сколько раз нужно удобрять баклажан за весь сезон, об этом знают не все дачники. От незнания случаются и плохие урожаи.

Чтобы добиться высоких результатов, используйте эти советы от опытного огородника.

Общее число подкормок баклажанов, рекомендуемых профессионалами, составляет 5-6 раз за весь сезон вегетации.

Первую делаем в рассадном периоде, когда появится первый полноценный лист.

Вторую вносим через 2 недели. Когда баклажаны оказались на постоянном месте выращивания, вносим остальные 4 основные подкормки. Как это делать и в какие сроки, рассказал эксперт.

Первая основная подкормка на грядке делается через 15 дней после того, как баклажаны высадили в открытый грунт или в теплицу.

2 недели нужны для того, чтобы саженцы освоились, справились со стрессом и закрепились корешками. О том, что процесс адаптации завершен успешно, расскажет второй настоящий листик.

В эту подкормку нужно вносить органическую или минеральную смесь, на выбор дачника. Главное, чтобы в составе преобладал азот.

Примерный рецепт минеральной подкормки: аммиачная селитра - 25 г/мочевина - 30 г, плюс сульфат калия - 20 г и суперфосфат - 40 г. Развести все это в 10 л воды.

Поливать под корень. Во избежание ожогов предварительно пролейте землю обычной водой.

Рецепт с органикой: куриный помет - 1 л, вода - 10 л. Разводим, размешиваем, настаиваем 7 дней. Готовый концентрат размешиваем пополам с водой. Поливаем баклажаны по литру на куст.

Можно к каждым 10 л жидкости добавить по стакану древесной золы.

Подкормка с навозом делается так же. Но есть нюансы. После приготовления его не нужно еще раз разводить водой.

Можно приготовить зеленое удобрение на основе скошенной свежей травы, следите, чтоб она была без семян. Заполняем ведро на две трети травой, доливаем воды до верха, ставим в тепло на неделю.

Готовый настой процеживаем и дополнительно разводим водой: 1:15. Подкормка льется под корень.

Вторая подкормка делается во время бутонизации, растению теперь нужны калий и фосфор. Минеральная подкормка: на 10 л воды берем большую ложку сульфата калия.

Поливаем, рыхлим, потом подсыпаем под куст сухой суперфосфат - по пол чайной ложки, заглубляем в землю.

Если зеленой массы еще мало, можно добавить под кустик тажке гранулы селитры аммиачной - по полторы большие ложки.

Органическая подкормка: на ведро горячей воды добавляем пол литра золы, настаиваем 3 дня. Потом процеживаем и поливаем растения - по литру под куст.

Третья подкормка нужна, когда стали появляться плоды. Азот не даем совсем, оставляем калий и фосфор.

Минеральная подкормка: на 10 л воды берем 20 г сернокислого калия. 40 г суперфосфата. Полив идет под корень, по литру на куст.

Органическая подкормка: кожура 2-3 бананов заливается 3 литрами воды и ставится в тепло на пару суток. Потом настой процеживаем, поливаем под корень по литру на куст.

Четвертый раз кормим баклажаны во время активного плодоношения, когда до сбора урожая осталось 4 недели.

Минеральный состав: суперфосфат - 40 г, вода - 10 л. Вылить по стакану под растение.

Органика: литр теплой воды, 100 г дрожжей прессованных, чайная ложка сахара, пол литра золы. Держим в тепле 3 часа, потом размешиваем с водой в пропорции 1:10. Делаем поливы в корень.