Защитят от всех болезней: какие универсальные народные рецепты помогут в этом огурцам

Как защитить огурцы от разных напастей, чтобы по максимуму сохранить и приумножить урожай? Есть несколько проверенных рецептов, которые помогут решить эту задачу.

В частности, опытные дачники советуют вскоре после появления всходов (в фазе 3-4 листочков) обработать растение молочно-йодным сотавом. Для этого 30 капель йода, 1 л молока, 20 г мыла растворить в 10 л воды и опрыскать культуру. Повторять обработку можно через каждые 10 дней.

Еще один вариант подкормки - хлебный. Чтобы его приготовить, нужно булку хлеба с вечера растворить в ведре воды, утром его размять и добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы.

Данным раствором можно обрабатывать грядки раз в 2 недели - огуречник будет зеленым вплоть до осени, и урожай будет отличным.

Защитит от болезней и раствор молочной сыворотки: 2 л сыворотки для этого следует развести в 10 л воды и добавить 150 г сахара. Опрыскать и полить растения.

Оздоровительный эффект также имеет луковый отвар. Для его приготовления 700 г луковой шелухи надо залить 10 л воды, довести до кипени. Затем снять с огня, закрыть крышкой, настоять полсуток. Процедить и отжать шелуху.

Перед использованием разбавить водой в соотношении 1:4. Обильно опрыскать огуречник и пролить грунт.