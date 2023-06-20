Трамп рассказал об «очень хороших и крепких» отношениях с Путиным

20 июня экс-президент США Дональд Трамп публично заявил, что он и Владимир Путин состоят в "очень хороших и крепких" отношениях. По словам бывшего американского лидера, в случае его переизбрания президентом Соединённых Штатов конфликт на территории Украины будет завершён в течение 24 часов.

Дональд Трамп выразил уверенность в том, что позвонив Путину, он договорится с президентом России о завершении специальной военной операции за сутки. При этом Трамп признаёт, что он и Владимир Путин давно никак не контактировали.